23 апреля 2026 в 16:35

Школьника оштрафовали за неприличный жест в адрес учительницы

В городе Березники Пермского края девятиклассник понесет материальную ответственность за оскорбление педагога во время занятий, сообщил портал URA.RU. Инцидент произошел на уроке химии, когда ученик опоздал и получил замечание от преподавателя. Вместо того чтобы выполнить требование учителя и зайти в класс по правилам, подросток показал женщине неприличный жест и нецензурно выругался в ее адрес на глазах у сверстников.

Оскорбленная учительница обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. Суд встал на сторону педагога, обязав школьника выплатить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Как отмечает издание, если у самого несовершеннолетнего не окажется необходимых средств, обязанность по исполнению судебного решения и выплате штрафа ляжет на его родителей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что скандальный тренд в TikTok с оскорбительными видео про учителей запустили украинские спецслужбы. По его словам, так они привлекают аудиторию, чтобы заманить в запрещенные сообщества и распространять деструктивный контент. Он также обратился к владельцам соцсетей с требованием оперативно реагировать на появление подобного контента и удалять его.

Регионы
учителя
Пермский край
школьники
штрафы
