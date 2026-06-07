В Москве подняли уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории Москвы из-за сильной жары, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Ранее планировалось, что его введут 8 июня.

Оранжевый уровень уже действует, срок его действия — до 18:00 мск среды, 10 июня, — сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, в дневные часы в столице ожидается сильная жара. Так, максимальная температура воздуха 8 июня составит 28-30 градусов выше нуля, а 9 и 10 июня столбики термометров могут подняться до плюс 31 градуса.

Ранее совладелец и сооснователь Группы Родина Антон Винер заявил, что в жару каждый пятый житель Москвы превращает балкон или лоджию в место для удаленной работы или отдыха. По его словам, дача становится все менее популярным местом спасения от летнего зноя.

Также МЧС сообщило, что жителей и гостей Москвы ожидает аномальная жара в период с 7 по 10 июня. В ведомстве посоветовали горожанам носить легкую одежду из натуральных тканей и не выходить на улицу без головного убора.