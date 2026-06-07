В МЧС предупредили москвичей об аномальной жаре

Жителей и гостей Москвы ожидает аномальная жара в период с 7 по 10 июня, когда столбики термометров могут подняться до +30-31 градуса, сообщило МЧС в МАКСе. В ведомстве посоветовали горожанам носить легкую одежду из натуральных тканей и не выходить на улицу без головного убора. Также жителям рекомендуют пить больше воды и по возможности находиться в тени.

Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 7 по 10 июня местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой +30-31°С, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал, что ослабление жары в столичном регионе произойдет в следующие субботу и воскресенье, 13-14 июня. Синоптик добавил, что в первые дни предстоящей недели среднесуточные показатели температуры будут превышать климатическую норму на три-четыре градуса.

Кроме того, нутрициолог Елена Милаева заявила, что чрезмерное употребление сладкой газировки в знойную погоду провоцирует возникновение онкологии поджелудочной железы и оказывает колоссальную нагрузку на организм. По утверждению специалиста, подобные напитки не только не защищают от обезвоживания, но и активирует опасные механизмы.