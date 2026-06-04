ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 17:17

Россиян предупредили о смертельной опасности употребления газировки в жару

Нутрициолог Милаева: злоупотребление газировкой приводит к развитию рака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Злоупотребление сладкой газировкой в жаркую погоду приводит к развитию рака поджелудочной железы и создает критическую нагрузку на весь организм, заявила NEWS.ru нутрициолог, ароматерапевт Елена Милаева. По ее словам, такой напиток не только не спасает от обезвоживания, но и запускает опасные процессы. Она отметила, что проблема заключается в том числе в избыточном количестве сахара.

В жару постоянно хочется пить, но газировка — не лучший выбор. Она создает опасную нагрузку на поджелудочную железу и не поможет справиться с жаждой. В газированных напитках много сахара. Его количество провоцирует организм терять еще больше влаги. Количество сахара в полулитровой баночке в разы превышает суточную норму. Это серьезный удар по поджелудочной. Железе приходится экстренно вырабатывать инсулин. Регулярное употребление таких напитков приводит к истощению органа, нарушению углеводного обмена и серьезно повышает риск возникновения рака. Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую желудка и кишечника, травмируя поджелудочную. Это может вызвать дискомфорт и спровоцировать воспаление, — пояснила Милаева.

Она добавила, что лучше всего в жару употреблять чистую воду. По ее словам, также рекомендуется пить холодный зеленый или травяной чай или домашний компот и морс без сахара.

Ранее шеф-бармен Олег Кашин заявил, что лидером продаж среди россиян остаются лимонады со вкусом малины и маракуйи. При этом, по его словам, на смену классическим напиткам приходят необычные, например с чайными нотами.

Здоровье
болезни
советы
нутрициологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал виновников прекращения поставок энергоносителей из России в ЕС
«Только господь знает»: Путин об участии в выборах президента
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин заявил о совместных с Китаем военно-технических разработках
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
Эксклюзивные рисунки Джона Леннона передали в британский музей
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.