Россиян предупредили о смертельной опасности употребления газировки в жару

Злоупотребление сладкой газировкой в жаркую погоду приводит к развитию рака поджелудочной железы и создает критическую нагрузку на весь организм, заявила NEWS.ru нутрициолог, ароматерапевт Елена Милаева. По ее словам, такой напиток не только не спасает от обезвоживания, но и запускает опасные процессы. Она отметила, что проблема заключается в том числе в избыточном количестве сахара.

В жару постоянно хочется пить, но газировка — не лучший выбор. Она создает опасную нагрузку на поджелудочную железу и не поможет справиться с жаждой. В газированных напитках много сахара. Его количество провоцирует организм терять еще больше влаги. Количество сахара в полулитровой баночке в разы превышает суточную норму. Это серьезный удар по поджелудочной. Железе приходится экстренно вырабатывать инсулин. Регулярное употребление таких напитков приводит к истощению органа, нарушению углеводного обмена и серьезно повышает риск возникновения рака. Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую желудка и кишечника, травмируя поджелудочную. Это может вызвать дискомфорт и спровоцировать воспаление, — пояснила Милаева.

Она добавила, что лучше всего в жару употреблять чистую воду. По ее словам, также рекомендуется пить холодный зеленый или травяной чай или домашний компот и морс без сахара.

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