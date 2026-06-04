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04 июня 2026 в 10:30

Бармен назвал самый популярный вкус лимонада среди россиян

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Лидером продаж остаются лимонады с сочетанием малины и маракуйи, рассказал в беседе с 360.ru шеф-бармен Олег Кашин. При этом, по его словам, на смену классическим вкусам приходят необычные, например с чайными нотами.

Настоящий тренд сезона — лимонады на чайной основе. Также отлично зарекомендовал себя японский цитрус юдзу как отдельный вкус, — подчеркнул Кашин.

Ранее кардиолог Евгений Рыбаков предупредил, что молочные коктейли могут негативно влиять на работу сердца и сосудов. Специалист подчеркнул, что одна порция такого напитка вряд ли негативно отразится на здоровье, но регулярное употребление грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

До этого диетолог Виктория Говорушко посоветовала заменять прохладительные газированные напитки на воду с лимоном и мятой. По мнению врача, такой напиток не будет уступать по вкусу и при этом не навредит фигуре.

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