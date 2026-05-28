Диетолог дала советы по составлению летнего рациона

Летом прохладительные газированные напитки лучше заменить на воду с лимоном и мятой — такой напиток не будет уступать по вкусу и при этом не навредит фигуре, посоветовала в беседе с «Радио 1» диетолог Виктория Говорушко. Она также призвала не отказываться от белка в рационе, поскольку это важный строительный материал для организма.

Белок убирать из рациона ни в коем случае нельзя. Если хотите холодный суп, то добавьте туда кусочек мяса. Белок — это строительный материал. [Холодную газировку лучше заменить водой]. Положите туда лимон, листочки мяты или огурец. Это не будет компот, но у воды появится вкус, который никак не отразится на фигуре, — порекомендовала Говорушко.

Она также отметила, что овощи практически не имеют калорий. При этом важно учитывать, что организм тратит много энергии на то, чтобы переварить некоторые такие продукты.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова рассказала, что привычка пропускать завтрак из-за нехватки времени или желания сократить калории может привести к образованию камней в желчном пузыре и повышению уровня мочевой кислоты. По ее словам, регулярный отказ от утреннего приема пищи опасен кристаллизацией холестерина.