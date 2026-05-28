Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 14:25

Захарова раскрыла, как РФ донесет до мира правду о трагедии в Старобельске

Захарова: все дипмиссии РФ расскажут миру правду об ударе по Старобельску

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Все дипломатические представительства России будут проводить системную работу по донесению до мирового сообщества правды о теракте в Старобельске, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона приложит все усилия, чтобы международное сообщество знало правду о сущности режима президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы приложим все усилия к тому, чтобы мировое сообщество знало правду о бесчеловечной сущности режима Зеленского, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что к этой работе подключатся все посольства, генеральные консульства и постоянные представительства России при международных организациях. Их задачей станет распространение достоверной информации о чудовищном преступлении, совершенном в Старобельске.

Ранее Захарова заявила, что кровь детей, погибших при ударе ВСУ по Старобельску, — на руках Запада, а его представители являются соучастниками этого военного преступления. По ее словам, западные страны финансировали Киев, а все выделяемые ему средства направлялись против мирных граждан и детей.

Прежде верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал расследовать обстрелы ВСУ колледжа в Старобельске. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате теракта.

Власть
Россия
Старобельск
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вокалисту «Тараканов!» грозит новый штраф
В Госдуме предупредили дачников о новой схеме мошенничества
Белоусов поручил группировке «Запад» активней применять дроны
«ВКонтакте» и «VK Видео» оказались лидерами по обсуждению популярных шоу
Высоцкий оценил идею пересмотреть возрастные ограничения для кино о войне
«Более 60 кв. км территории»: раскрыты успехи ВС РФ в Харьковской области
«Недоразумение»: в Еврокомиссии открестились от слов Каллас
Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР
«Идиотские заявления»: что потребовал ЕС от России по миру на Украине
Захарова предупредила НАТО об учете пролетающих дронов
Американист озвучил ключевую причину обсуждения США смены власти на Кубе
На «Уралвагонзаводе» объяснились после ареста сотрудника
Регион как преимущество: как локальные компании выигрывают у крупных сетей
Белый дом заподозрили в подготовке военного вторжения на Кубу
«Будет борьба»: чемпион мира по хоккею о решении комитета IIHF
«Буквально на костях»: Захарова назвала особенность режима Зеленского
Минцифры обсуждает третий пакет мер против мошенников
Россиян предупредили об ответственности за неправильный выброс мусора
Захарова назвала действия Японии угрозой для Дальнего Востока
Швейцария утратила статус самой дорогой страны в мире
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.