Захарова раскрыла, как РФ донесет до мира правду о трагедии в Старобельске

Все дипломатические представительства России будут проводить системную работу по донесению до мирового сообщества правды о теракте в Старобельске, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона приложит все усилия, чтобы международное сообщество знало правду о сущности режима президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы приложим все усилия к тому, чтобы мировое сообщество знало правду о бесчеловечной сущности режима Зеленского, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что к этой работе подключатся все посольства, генеральные консульства и постоянные представительства России при международных организациях. Их задачей станет распространение достоверной информации о чудовищном преступлении, совершенном в Старобельске.

Ранее Захарова заявила, что кровь детей, погибших при ударе ВСУ по Старобельску, — на руках Запада, а его представители являются соучастниками этого военного преступления. По ее словам, западные страны финансировали Киев, а все выделяемые ему средства направлялись против мирных граждан и детей.

Прежде верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал расследовать обстрелы ВСУ колледжа в Старобельске. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате теракта.