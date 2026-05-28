28 мая 2026 в 14:46

Экономист рассказал, сколько выходных будет летом 2026 года

Экономист Балынин: летом 2026 года россиян ждет 27 выходных дней

Работающих россиян летом 2026 года ждут 27 выходных дней, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что в 2025 году выходных было на два больше.

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлено 14 нерабочих праздничных дней, 8 из которых приходятся на период с 1 по 8 января. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что по пятидневной рабочей неделе летом россиян ждут 65 рабочих дней. По его словам, до конца года будет еще один нерабочий праздничный день — 4 ноября.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что Международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, следует сделать выходным днем для многодетных семей в России. По его словам, дополнительный выходной мог бы стать одной из мер поддержки.

