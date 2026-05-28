Экс-вокалиста «Тараканов» наказали рублем за нарушение закона об иноагентах

Певцу Спирину грозит штраф до 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Дмитрий Спирин Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
На бывшего вокалиста рок-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составлен протокол за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. Ему грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Дорогомиловский суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении российского рок-музыканта Спирина Дмитрия Александровича по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление иноагентом сведений о своей деятельности), рассмотрение назначено на 23 июня, — сказала собеседница агентства.

Ранее Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

До этого Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал политолога Марию Снеговую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

