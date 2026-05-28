28 мая 2026 в 16:04

Врач объяснил, почему гаджеты убивают сон подростков

Терапевт Кондрахин назвал цифровой детокс спасением от плохого сна у подростков

Ограничения на использование гаджетов перед сном помогут улучшить качество отдыха у подростков, заявил NEWS.ru врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Кроме того, по его словам, детям важно устанавливать определенный режим для покоя и пробуждения.

На качество сна в первую очередь влияет использование гаджетов. Синий цвет монитора не способствует выработке мелатонина. И чем больше человек находится во влиянии этого спектра, тем хуже он будет засыпать в принципе. Самое важное — это за час до сна полностью отказаться от любых использований любых гаджетов: компьютеров, телефонов, планшетов. В противном случае это будет приводить к хроническому стрессу. Второе — это, конечно, режим отдыха. Должно быть четкое понимание, когда вставать, а когда ложиться. Рекомендуемое время покоя для детей и подростков — с 21:00, — сказал Кондрахин.

Он подчеркнул, что свет влияет на сон, поэтому важно его ограничить за некоторое время до отдыха, чтобы организм мог понять, когда ему нужно расслабиться. По словам врача, для выработки мелатонина необходимо создать условия, при которых хочется спать. Специалист пояснил, что этот гормон выделяется только в темноте.

Третье — это, конечно, информационная перегрузка. Дети очень долго и помногу обращают внимание на различные посты, всякие сервисы. Они перегружают центральную нервную систему, что в итоге приводит к ее перевозбуждению. При этом общий фон, обмен информацией, изменение ритма жизни тоже приводят к тому, что подростки немного сдвигают свой график. Поэтому надо распределить рабочее время так, чтобы перегрузить мозг, а потом дать отдохнуть ему, к примеру, послушать музыку, — заключил Кондрахин.

Ранее врач-сомнолог Наталья Романчук заявила, что повышенная температура в комнате может мешать засыпанию. По словам специалиста, жара нарушает естественный процесс терморегуляции организма.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
