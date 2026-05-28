28 мая 2026 в 16:27

«Осознанный» законопроект о «красивых» госномерах вновь внесли в Госдуму

Депутат Федяев: законопроект о «красивых» номерах повторно внесли в Госдуму

Законопроект, который разрешает официально покупать «красивые» автомобильные номера, повторно внесли в Госдуму, сообщил первый заместитель председателя комитета Павел Федяев в Telegram-канале. По словам парламентария, документ скорректировали с учетом замечаний правительства и профильного комитета по транспорту.

Это новая редакция, более детальная, продуманная, осознанная, если можно так сказать. Его доработали по замечаниям правительства и нашего комитета, и он снова «поехал» по рельсам обычного законопроекта: отзывы, рассылка и так далее, — сообщил парламентарий.

Предыдущую версию законопроекта отправили на доработку в середине апреля из-за большого числа спорных моментов. Тогда оставалось непонятным, какие номера будут считаться «красивыми», как именно должно проходить резервирование, кто станет администрировать процесс и куда будут поступать деньги.

В новой редакции предлагается внести отдельную статью в закон «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно инициативе, водители смогут через портал «Госуслуги» бронировать и приобретать понравившиеся госномера из числа доступных.

Ранее стало известно, что только 16% россиян готовы платить, чтобы получить тот номер, который им нравится. Еще 82% участников опроса подтвердили, что им все равно, какие номера размещены на их машине.

