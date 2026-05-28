28 мая 2026 в 12:55

В Госдуме ответили на слухи о сборах за внесение устройств в IMEI-базу

Депутат Боярский: плата за внесение устройств в IMEI-базу взиматься не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Платы за регистрацию гаджетов в единой базе IMEI, куда производители вносят уникальный идентификатор каждого устройства, не будет, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Соответствующие изменения будут внесены в второе чтение законопроекта о борьбе с мошенничеством. Таким образом Боярский опроверг слухи о введении сборов и запрете ввоза телефонов из-за рубежа, передает ТАСС.

Была некая даже дезинформация о том, что нельзя будет привозить телефоны из-за рубежа и появится какая-то плата для включения оборудования в IMEI-базу. Никакой платы взиматься не будет. Поправки данные создаются, — заявил он.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что гражданам России не будут отключать телефоны в связи с созданием базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). По его словам, данное новшество нацелено на противодействие мошенническим действиям.

До этого заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко отметил, что в России начнут присваивать IMEI-коды в 2026 году. Он уточнил, что привязка номера к конкретным телефонам позволит определить, что сим-карта не используется в беспилотниках.

