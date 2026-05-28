28 мая 2026 в 13:24

СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента

СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента Бабченко

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, передает пресс-служба ведомства в канале в МАКС.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — указано в сообщении.

До этого Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал политолога Марию Снеговую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в переводах криптовалюты на нужды украинской армии. По версии следствия, он проводил операции по реквизитам, которые распространял Бабченко. Следователи установили, что переводы осуществлялись в период с января 2023 по март 2024 года. Общая сумма перечисленных средств превысила 60 тыс. рублей.

Новость дополняется…

Общество
иноагенты
Минюст
ск
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
