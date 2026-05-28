СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, передает пресс-служба ведомства в канале в МАКС.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — указано в сообщении.

До этого Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал политолога Марию Снеговую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в переводах криптовалюты на нужды украинской армии. По версии следствия, он проводил операции по реквизитам, которые распространял Бабченко. Следователи установили, что переводы осуществлялись в период с января 2023 по март 2024 года. Общая сумма перечисленных средств превысила 60 тыс. рублей.

