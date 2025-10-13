Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:24

Россиянина задержали за финансирование ВСУ через криптовалюту

СК: житель Москвы перевел ВСУ более 60 тысяч рублей через криптовалюту

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москвы задержали мужчину по подозрению в финансировании ВСУ посредством переводов криптовалюты, сообщает пресс-служба СК РФ. По данным следствия, денежные операции обвиняемый проводил по реквизитам, которые распространял журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В период с января 2023 года по март 2024 года фигурант в целях финансирования Вооруженных сил Украины, а также террористической организации,<....>, осуществил денежные переводы в криптовалюте <....>, в размере свыше 60 тыс. рублей, — сообщили в СК.

Ранее жительницу Энергодара приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену и финансирование ВСУ. По данным следствия, с декабря 2023-го по май 2024 года она шесть раз перечислила средства на нужды ВСУ. Общая сумма переводов составила около 7 тыс. рублей.

До этого физик-ядерщика, занимавшего должность инженера-исследователя 1-й категории в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), приговорили к 18 годам лишения свободы за государственную измену и финансирование терроризма. Суд установил, что в 2023 году он перевел 1,2 тыс. рублей с криптокошелька на счета запрещенных в России организаций.

