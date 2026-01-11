Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 11:14

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 января: где сбои в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 11 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Иркутской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 11 января

По сообщениям на сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает во множестве регионов: абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за полного отсутствия доступа к Сети или нестабильного соединения.

Наибольшее число жалоб поступило от абонентов мобильного оператора МТС — 69 обращений за сутки. Сообщения приходят из Москвы — 35%, Иркутской, Новосибирской, Владимирской областей — по 9%, Самарской, Ростовской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга — по 5%, Вологодской, Саратовской, Волгоградской, Московской областей, Краснодарского, Приморского, Красноярского краев, Хакасии — по 2%.

На других операторов также поступают жалобы. В верхних строчках по числу сообщений оказались следующие регионы: Москва, Нижегородская, Ивановская, Тульская, Новосибирская, Самарская области, Красноярский край, Санкт-Петербург.

Почему не работает мобильный интернет 11 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильный интернет зачастую не работает во время действия режима «Беспилотная опасность». Качество сигнала Сети намеренно снижается, чтобы лишить БПЛА потенциального канала связи, которым могут выступать базовые станции. Мера призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — рассказали в ведомстве.

Региональные власти предупреждают население об угрозе атаки БПЛА, а также сопутствующих неудобствах, связанных с ограничениями мобильного интернета.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что за вечер 10 января средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. 17 БПЛА ликвидировали в Воронежской области, восемь — в Курской, пять — в Брянской, три — в Белгородской.

Какие сайты работают во время отключения мобильного интернета

Ряд интернет-ресурсов сохраняет работоспособность в случае отключения мобильного интернета: они включены в белые списки Минцифры. Доступ к сайтам обеспечивается в силу их востребованности среди населения.

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читайте также:

Бойцы ВСУ стали приманкой, ответ за Кубань: новости СВО к утру 11 января

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 января

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

интернет
отключения
новости
регионы
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пляж с надувными матрасами в Шереметьево попал на видео
Сенатор Грэм призвал протестующих иранцев свергнуть аятоллу
Подростка нашли мертвым после того, как он вышел из машины знакомого
Елена Степаненко вернулась на телеэкраны
«Будут нашей законной целью»: в Иране пригрозили США и Израилю
Израиль планирует новую операцию против ХАМАС
В Москве автобус взял на таран электробус
ВС РФ отрезают украинцев от Европы: удары по Украине 11 января
Мужчина с раком четвертой стадии назвал единственный симптом
«Самая сложная ситуация»: украинские энергетики сделали важное заявление
«Враг остался без подкрепления»: ликвидация техники ВСУ попала на видео
Жителей Запорожья предупредили о возможных проблемах с водой
В России запустили трехлетний план поддержки коренных народов
Дубль российского форварда помог «Тампе» одержать победу в матче НХЛ
Михалкова поделилась кадрами с новогодних каникул на даче с семьей
«Спасибо моей стране»: баскетболист Касаткин о своем возвращении из Франции
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали реже применять мощные дроны «Лютый»
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Почему не работает WhatsApp 11 января: где сбои в России, полная блокировка
Анна Старшенбаум рассталась с отцом своего ребенка
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.