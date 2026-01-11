Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 января: где сбои в России

Сегодня, 11 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Иркутской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 11 января

По сообщениям на сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает во множестве регионов: абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за полного отсутствия доступа к Сети или нестабильного соединения.

Наибольшее число жалоб поступило от абонентов мобильного оператора МТС — 69 обращений за сутки. Сообщения приходят из Москвы — 35%, Иркутской, Новосибирской, Владимирской областей — по 9%, Самарской, Ростовской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга — по 5%, Вологодской, Саратовской, Волгоградской, Московской областей, Краснодарского, Приморского, Красноярского краев, Хакасии — по 2%.

На других операторов также поступают жалобы. В верхних строчках по числу сообщений оказались следующие регионы: Москва, Нижегородская, Ивановская, Тульская, Новосибирская, Самарская области, Красноярский край, Санкт-Петербург.

Почему не работает мобильный интернет 11 января

Мобильный интернет зачастую не работает во время действия режима «Беспилотная опасность». Качество сигнала Сети намеренно снижается, чтобы лишить БПЛА потенциального канала связи, которым могут выступать базовые станции. Мера призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — рассказали в ведомстве.

Региональные власти предупреждают население об угрозе атаки БПЛА, а также сопутствующих неудобствах, связанных с ограничениями мобильного интернета.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что за вечер 10 января средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. 17 БПЛА ликвидировали в Воронежской области, восемь — в Курской, пять — в Брянской, три — в Белгородской.

Какие сайты работают во время отключения мобильного интернета

Ряд интернет-ресурсов сохраняет работоспособность в случае отключения мобильного интернета: они включены в белые списки Минцифры. Доступ к сайтам обеспечивается в силу их востребованности среди населения.

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

