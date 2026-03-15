15 марта 2026 в 04:44

Раскрыты планы Франции передать ядерное оружие Финляндии

TNI: Франция может передать Финляндии ядерное оружие для сдерживания России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Финляндия может разместить на своей территории французское ядерное оружие, передает The National Interest. По информации издания, соответствующая поправка позволит Хельсинки принять французские боеголовки.

Целью такого шага является сдерживание российской угрозы в регионе и Европе. Решение еще не принято и требует одобрения правительства.

Ранее финские СМИ писали, что правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Закон находится на рассмотрении оборонного ведомства. По информации источников, ограничения закреплены в законе о ядерной энергии, но правительство рассматривает возможность изменить его. Обсуждение темы транзита происходит в контексте членства Финляндии в НАТО и геополитической ситуации в регионе.

До этого Эстония выразила готовность разместить на своей земле ядерное оружие, если такое решение примет НАТО, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что республика не имеет доктринальных ограничений для подобного шага в соответствии с оборонными планами Альянса.

