Посол назвал последствия размещения американского ЯО в Польше и Прибалтике Посол Гончар: размещение ЯО США в Польше и Балтии повлечет ответные шаги России

Появление американского ядерного оружия в странах Прибалтики или Польши вынудит Москву пойти на ответные военно-технические меры, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в разговоре с «Известиями». В частности, по словам дипломата, речь будет идти о подрыве договоренностей России с Североатлантическим альянсом.

Подобное развитие событий приведет к серьезной эскалации и вынудит Москву предпринять ответные военно-технические меры, в том числе нацеленные непосредственно против тех государств, где будет размещен ядерный арсенал, — отметил дипломат.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько предположил, что украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны президента Украины Владимира Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к изначальным причинам, которые легли в основу начала спецоперации.