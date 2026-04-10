10 апреля 2026 в 13:48

Политолог назвал страшные последствия наличия ядерного оружия у Украины

Политолог Безпалько: Украина напала бы на Россию при наличии ядерного оружия

Украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия, предположил в беседе с NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны президента Украины Владимира Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к изначальным причинам, которые легли в основу начала спецоперации.

Данную риторику Зеленского о ядерном оружии можно рассматривать как желание вовлечь НАТО в противостояние с Россией в самом непосредственном военном отношении. В данной ситуации сожаления Украины о потере такого вида вооружения — это прямая угроза в адрес РФ. Это возвращение к мюнхенской риторике Зеленского, которая в конце концов и привела к началу специальной военной операции. Если бы у Украины было ядерное оружие, она непременно применила бы его против России. Здесь нет ничего нового, наоборот, это как раз возвращение к основам специальной военной операции, — сказал Безпалько.

Ранее Зеленский заявил, что весной и летом Киев ожидает сложный период как на фронте, так и в переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, Украина беспокоится о возможном выходе США из трехсторонних переговоров в августе.

