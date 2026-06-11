Тропические ночи, грозы и жара до +34: погода в Москве в начале июля

Тропические ночи, грозы и жара до +34: погода в Москве в начале июля

В начале июля в Москве средняя температура воздуха будет близкой к норме, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 июля?

Какая погода будет в Москве в начале июля

По словам Евгения Тишковца, в Москве экстремально жарких температур в июле не ожидается.

«Наступившее лето, особенно ее макушка — июль, на Русской равнине обещает быть нежарким. Среднесезонная температура воздуха прогнозируется близкой к норме климата с незначительным ее превышением на один-полтора градуса. Самым теплым прогнозируется август. Дождей в большинстве регионов ожидается около нормы с небольшим дефицитом осадков — в 10–15%», — рассказал он.

По предварительным расчетам метеоцентров, 1 и 2 июля ночью воздух будет остывать только до +16–19 градусов. Днем столбики термометров уверенно поползут вверх, достигая +28–32 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на повышенном фоне, 752–755 миллиметров ртутного столба, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, легкий, 2–5 м/с.

В период с 3 по 8 июля ночи в российской столице станут тропически душными с температурой около +20–24 градусов, в центре мегаполиса — до +25 градусов. Днем воздух раскалится до +30–34 градусов. Осадков в этот период практически не будет, за исключением редких гроз на юге Московской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишь к 9–10 июля антициклон начнет медленно разрушаться под натиском атлантического циклона с северо-запада. Дневные температуры немного ослабнут до +27 градусов, появятся первые кучевые облака, во второй половине дня возрастет вероятность локальных, но редких ливней с грозами. Ночные температуры останутся высокими — от +18 до 22 градусов. Атмосферное давление понизится до 745–748 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале июля

По данным метеоцентров, в Санкт-Петербурге 1 июля ожидается переменная облачность и умеренный или сильный дождь. Днем воздух прогреется до +24 градусов, однако ночью станет ощутимо прохладно — столбики термометров опустятся до +13 градусов. В четверг, 2 июля, характер осадков останется прежним, при этом максимальная температура немного снизится до +21 градуса. В пятницу, 3 июля, днем будут все те же +21 градус, количество осадков может достигнуть 10,2 мм. В субботу, 4 июля, интенсивность осадков снизится, а температура составит днем около +20 градусов.

В середине первой декады июля метеорологи обещают местами слабый дождь. Днем ожидается около +20 градусов, ночью до +13 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Ветер ожидается слабый.

Последние дни первой декады июля принесут небольшой дождь и потепление до +23 градусов в дневные часы. Отмечается, что, несмотря на частоту дождей, их общее количество не превысит климатическую норму в Северной столице, а июль в целом прогнозируется метеорологами более сухим, чем в предыдущий год.

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