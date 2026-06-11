Магнитные бури сегодня, 11 июня: что завтра, сильные боли, риск инсультов

Сегодня, 11 июня, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня магнитной бури на Земле не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 53%», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Солнечная активность сегодня оценивается как умеренная. Скорость солнечного ветра находится в пределах нормы. Несмотря на общий спокойный фон, на Солнце была зафиксирована продолжительная вспышка. По оценкам ученых, этот выброс плазмы сам по себе был относительно слабым и не представлял серьезной угрозы.

Согласно предварительным прогнозам, 12 июня ожидается переход магнитосферы в возбужденное состояние с Kp-индексом до четырех баллов. Вероятность возникновения полноценной магнитной бури завтра оценивается в 17%. Это означает, что с большой долей вероятности день пройдет без серьезных геомагнитных штормов.

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Для кого могут быть опасны сильные магнитные бури

Врач-кардиолог доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что геомагнитные возмущения могут приводить к бурным процессам в организме, поэтому именно в это время число вызовов бригад скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сообщил он.

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь. По его словам, следование рекомендациям позволит минимизировать возможный ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. При этом не стоит „назначать“ лекарства себе самостоятельно. Если почувствовали себя плохо — обратитесь к своему лечащему доктору», — пояснил он.

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