Метели, непроглядные туманы, гололедица и морозы: погода в Москве зимой

По предварительным данным метеосервисов, зима в Москве и Московской области будет теплее климатической нормы на один градус. Какая погода ожидается в российской столице в декабре, январе и феврале?

Какая погода будет в Москве в декабре

В декабре в Москве среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне от −3 до −5 градусов, что на 2–3 градуса выше нормы. Первая половина месяца пройдет под знаком атлантических циклонов, которые принесут пасмурную погоду с частыми осадками в виде мокрого снега и дождя. Днем столбики термометров будут колебаться от −1 до +3 градусов. Ночами температура будет опускаться до −3–7 градусов. Образуется неустойчивый снежный покров высотой 5–10 сантиметров, гололедица и непроглядные туманы.

Во второй половине декабря синоптическая картина перестроится. Над Скандинавией сформируется блокирующий антициклон, который направит в Центральную Россию холодный воздух с северо-востока. Температура понизится до дневных −5–10 градусов и ночных −15 градусов. Снегопады станут интенсивнее.

К концу месяца сформируется устойчивый снежный покров высотой 15–20 сантиметров в Северной столице. К Новому году, по предварительным расчетам, мороз немного ослабеет. Днем 31 декабря ожидается от −3 до −8 градусов. Ночью 1 января будет около −12 градусов, с прояснениями и слабым снегом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в январе 2027 года

По предварительным расчетам метеосервисов, среднемесячная температура в январе 2027-го ожидается на уровне −8 градусов, что близко к норме. Первая декада пройдет под влиянием сибирского антициклона. Ночами температура будет опускаться до −15--20 градусов, днем ожидается около −13 градусов. Погода будет малооблачной и сухой, с высоким атмосферным давлением.

В период с 7 по 10 января морозы могут достичь −25 градусов в ночные часы, а днем не выше −15 градусов. Это традиционный период рождественских морозов. Во второй и третьей декадах ожидается серия атлантических вторжений, которые принесут снегопады и временное ослабление холодов. Столбики термометров будут опускаться только до −7 градусов днем, но ночами сохранятся морозы до −13. Вероятны метели и усиление юго-западного ветра до 7–12 м/с. Высота снежного покрова к концу месяца достигнет 30–40 сантиметров.

Крещенские морозы 18–19 января, по расчетам метеорологов, окажутся умеренными ночью — от −15 до −20 градусов. Днем — от −7 до −12 градусов. В целом январь будет снежным, с обилием пасмурных дней и короткими прояснениями.

Какая погода будет в Москве в феврале 2027 года

Февраль 2027 года сохранит зимний характер в Москве, но с растущим влиянием весенних процессов. Средняя температура месяца прогнозируется около −6 градусов, что чуть выше нормы. Первая половина февраля пройдет под знаком неустойчивой погоды с частыми оттепелями. Днем воздух может прогреваться до нуля градусов, вызывая образование наледи и сосулек. Ночами температура будет падать до −10 градусов. Осадки ожидаются в смешанной фазе — снег, мокрый снег, иногда ледяной дождь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во второй половине месяца вероятно непродолжительное арктическое вторжение, когда ночные температуры понизятся до −20 градусов, а дневные составят около −10 градусов.

К концу февраля начнется устойчивое потепление. Снежный покров уплотнится и осядет до 20–30 сантиметров. Февраль окажется самым ветреным месяцем зимы, с преобладанием южных и юго-западных ветров скоростью 5–10 м/с, что будет усиливать ощущение холода. Число ясных дней останется минимальным, хотя световой день заметно прибавится.

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