ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 17:29

Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве на следующей неделе воздух будет прогреваться до +29 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 8 по 14 июня?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, на следующей неделе в Москве можно будет открывать купальный сезон, поскольку вода прогреется до комфортных температур.

«В ближайшую пятидневку в столичном регионе сохранится благоприятная солнечная и сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до +24–29 градусов. На каждый плюс 1 градус роста среднесуточной температуры воздуха в тихом мелководье и прибрежной зоне вода, ввиду ее высокой теплоемкости — она в четыре раза выше, чем у воздуха, — будет прогреваться с запаздыванием примерно со скоростью 0,3–0,5 градуса в сутки. Таким образом, уже в ближайшие выходные на отдельных водоемах Подмосковья ожидается безопасная с медицинской точки зрения для купания температура воды — от +18 до +19 градусов. Так что первые смельчаки могут попробовать открыть купальный сезон, а вот повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания в течение следующей недели! Оптимальное время первого купания — не более 10–15 минут», — отметил он.

По данным метеоцентров, 8 и 9 июня в российской столице столбики термометров в ночные часы опустятся до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +26–28 градусов. Атмосферное давление зафиксируется на высоком уровне, 757–760 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается.

В среду, 10 июня, характер погоды незначительно изменится. Утром еще сохранится солнце, но с запада будет надвигаться плотная облачность. Температура ночью +12–15 градусов, днем — от +25 до +26 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, усилится до 7–12 м/с. Атмосферное давление понизится до 747–750 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 11 июня, ночью будет около +17 градусов, днем воздух раскалится до +26–29 градусов, а в центре города возможны рекордные +30 градусов. Относительная влажность повысится до 65–75%, что создаст парниковый эффект. После полудня начнут формироваться мощные кучево-дождевые облака, возможны локальные грозы с порывами ветра и ливнями.

В пятницу, 12 июня, днем воздух прогреется до +25–28 градусов, но к обеду могут пройти ливни и ударить грозы, местами с градом. Порывы ветра усилятся до 15 м/с.

В субботу, 13 июня, ночью будет около +19 градусов. Днем столбики термометров вновь поднимутся до +27 градусов. Облачность переменная, возможны кратковременные заряды дождя, но они быстро прекратятся. Ветер северо-западный, порывистый, 7 м/с. Атмосферное давление продолжит расти, достигнув 758–761 миллиметра.

В воскресенье, 14 июня, днем солнце прогреет воздух до +27 градусов. Ветер юго-западный, слабый, 2–5 м/с. Давление высокое, 760–763 миллиметра ртутного столба, осадков не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В понедельник, 8 июня, в Санкт-Петербурге воздух в дневные часы прогреется до +21 градуса. Сильных осадков не прогнозируется. Будет стоять переменная облачность. Атмосферное давление стабильно низкое, 746–749 мм ртутного столба.

Во вторник и среду, 9 и 10 июня, в Северной столице ожидаются осадки в виде дождя. Возможны кратковременные грозы. Ночью воздух остынет до +15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

В четверг, 11 июня, днем будет около +20 градусов, в центре города до +23 градусов. Возможны локальные ливни с грозами, порывы ветра при которых могут достигать 15 м/с.

В пятницу, 12 июня, ударят интенсивные ливни с грозами. Температура воздуха ожидается на уровне +18 градусов.

В выходные дни ночью прогнозируется около +14 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +20–22 градусов. Временами возможен дождь. Давление высокое, 761–764 мм ртутного столба.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 июня: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 6 июня: что завтра, сильное давление, головные боли

Почему не работает Telegram сегодня, 6 июня: замедление, заблокируют ли

Москва
погода
прогнозы
синоптики
новости
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это богатейший человек»: в Крыму раскрыли несметное состояние Зеленского
Ответ Путина Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе
Россиянам рассказали, как избежать проблем при покупке вторичного жилья
Жители европейской столицы провели акцию против антироссийских санкций
Российская теннисистка Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос»
Школьница получила травму глаза и осколочные ранения после атаки дрона
Личный бренд стал одной из тем ПМЭФ-2026
Россиянка шесть часов просидела в тюрьме с мексиканскими проститутками
Израильские военные расстреляли семимесячного ребенка
Мальчик упал в речку во время игры на пирсе в российском регионе
Политолог объяснил, зачем миру суверенный интернет
Сталкер два года угрожает студентке из российского города
В Раде предрекли эвакуацию сразу двух областей Украины
В России могут ввести проверку возраста в интернете
Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе
Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Опрокидывание авто закончилось страшной трагедией в российском регионе
В России призвали не преувеличивать значение визита американцев в РФ
Ракова рассказала о судьбе пациентов с имплантированными руками
Юный россиянин побил мировой рекорд в Азии
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.