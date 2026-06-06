Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе

Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе воздух будет прогреваться до +29 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 8 по 14 июня?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, на следующей неделе в Москве можно будет открывать купальный сезон, поскольку вода прогреется до комфортных температур.

«В ближайшую пятидневку в столичном регионе сохранится благоприятная солнечная и сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до +24–29 градусов. На каждый плюс 1 градус роста среднесуточной температуры воздуха в тихом мелководье и прибрежной зоне вода, ввиду ее высокой теплоемкости — она в четыре раза выше, чем у воздуха, — будет прогреваться с запаздыванием примерно со скоростью 0,3–0,5 градуса в сутки. Таким образом, уже в ближайшие выходные на отдельных водоемах Подмосковья ожидается безопасная с медицинской точки зрения для купания температура воды — от +18 до +19 градусов. Так что первые смельчаки могут попробовать открыть купальный сезон, а вот повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания в течение следующей недели! Оптимальное время первого купания — не более 10–15 минут», — отметил он.

По данным метеоцентров, 8 и 9 июня в российской столице столбики термометров в ночные часы опустятся до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +26–28 градусов. Атмосферное давление зафиксируется на высоком уровне, 757–760 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается.

В среду, 10 июня, характер погоды незначительно изменится. Утром еще сохранится солнце, но с запада будет надвигаться плотная облачность. Температура ночью +12–15 градусов, днем — от +25 до +26 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, усилится до 7–12 м/с. Атмосферное давление понизится до 747–750 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 11 июня, ночью будет около +17 градусов, днем воздух раскалится до +26–29 градусов, а в центре города возможны рекордные +30 градусов. Относительная влажность повысится до 65–75%, что создаст парниковый эффект. После полудня начнут формироваться мощные кучево-дождевые облака, возможны локальные грозы с порывами ветра и ливнями.

В пятницу, 12 июня, днем воздух прогреется до +25–28 градусов, но к обеду могут пройти ливни и ударить грозы, местами с градом. Порывы ветра усилятся до 15 м/с.

В субботу, 13 июня, ночью будет около +19 градусов. Днем столбики термометров вновь поднимутся до +27 градусов. Облачность переменная, возможны кратковременные заряды дождя, но они быстро прекратятся. Ветер северо-западный, порывистый, 7 м/с. Атмосферное давление продолжит расти, достигнув 758–761 миллиметра.

В воскресенье, 14 июня, днем солнце прогреет воздух до +27 градусов. Ветер юго-западный, слабый, 2–5 м/с. Давление высокое, 760–763 миллиметра ртутного столба, осадков не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В понедельник, 8 июня, в Санкт-Петербурге воздух в дневные часы прогреется до +21 градуса. Сильных осадков не прогнозируется. Будет стоять переменная облачность. Атмосферное давление стабильно низкое, 746–749 мм ртутного столба.

Во вторник и среду, 9 и 10 июня, в Северной столице ожидаются осадки в виде дождя. Возможны кратковременные грозы. Ночью воздух остынет до +15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

В четверг, 11 июня, днем будет около +20 градусов, в центре города до +23 градусов. Возможны локальные ливни с грозами, порывы ветра при которых могут достигать 15 м/с.

В пятницу, 12 июня, ударят интенсивные ливни с грозами. Температура воздуха ожидается на уровне +18 градусов.

В выходные дни ночью прогнозируется около +14 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +20–22 градусов. Временами возможен дождь. Давление высокое, 761–764 мм ртутного столба.

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