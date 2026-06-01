Сухие грозы, ливни и жара до +35 градусов: погода в Москве в середине лета

Июль в Москве не будет экстремально жарким, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге в середине лета?

Какая погода будет в Москве в середине лета

По словам Евгения Тишковца, в июле в Москве температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы.

«Наступившее лето, особенно его макушка — июль, на Русской равнине обещает быть нежарким. Среднесезонная температура воздуха прогнозируется близкой к норме климата с незначительным ее превышением на один-полтора градуса. Самым теплым прогнозируется август. Дождей в большинстве регионов ожидается около нормы с небольшим дефицитом осадков», — отметил он.

По предварительным расчетам метеосервисов, среднемесячная температура прогнозируется на уровне +22–23 градусов, что на 2,5–3 градуса выше климатической нормы.

Первая декада месяца, с 1 по 10 июля, пройдет под знаком субтропического антициклона. Воздушные массы из Средней Азии вызовут резкий рост температуры. Днем столбики термометров будут достигать +29–31 градуса, а 4 и 7 июля синоптики не исключают достижения абсолютных максимумов — до +35 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться только до +22 градусов. Атмосферное давление в этот период будет стабильно высоким, 752–756 мм ртутного столба. Осадков практически не ожидается, за исключением редких сухих гроз на юге области.

С 11 по 20 июля синоптическая картина начнет меняться. В регион вторгнется более прохладная воздушная масса, и жара на время отступит. Дневные температуры понизятся до +21–26 градусов, ночи станут свежее — до +15 градусов. Именно на эту декаду придется основная доля месячной нормы осадков. Ожидаются интенсивные ливни, грозы с порывами ветра до 15 м/с и локальный град. За декаду может выпасть до 40–50 мм осадков.

Третья декада, с 21 по 31 июля, вновь вернет москвичам жаркую летнюю погоду, но уже на фоне неустойчивой атмосферы. Дневные максимумы поднимутся до +27–32 градусов, по ночам будет +16–19 градусов. Практически каждый день после полудня над городом станут развиваться мощные кучево-дождевые облака, проливающиеся короткими, но сильными дождями с грозами. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 3–8 м/с.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине лета

В Санкт-Петербурге первая декада, с 1 по 10 июля, начнется с влияния прохладного антициклона скандинавского происхождения. Ночи будут ясными, светлыми и довольно свежими. Столбики термометров будут опускаться до +11–14 градусов, а на побережье Финского залива — до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +20–24 градусов. Вероятность осадков в первые дни минимальна, лишь к 8–10 июля возрастет влияние атлантического циклона, что принесет кратковременные дожди и порывистый западный ветер до 8–12 м/с.

Вторая декада, с 11 по 20 июля, станет самой нестабильной. Циклонический вихрь над Балтикой обусловит прохождение серии атмосферных фронтов. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от +18 до +23 градусов, а ночи станут теплыми, когда столбики термометров не будут опускаться ниже +14–17 градусов. Именно на этот период придется пик осадков: синоптики прогнозируют до 40–45 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. Дожди будут преимущественно обложными, затяжными, с редкими прояснениями. Атмосферное давление понизится до 748–752 мм ртутного столба.

Третья декада, с 21 по 31 июля, порадует возвращением летнего тепла. Циклоны отступят на восток. Дневные температуры в Северной столице вновь поднимутся до +23–27 градусов; в отдельные солнечные дни, особенно 25 и 28 июля, воздух может прогреться до +29–31 градуса. Ночи останутся довольно прохладными. Белые ночи к этому времени уже завершатся, но световой день останется продолжительным, до 18 часов. Осадки в конце месяца примут характер кратковременных ливней с грозами, типичных для прогретой за день атмосферы. Ветер сменится на южный, слабый, 3–7 м/с.

