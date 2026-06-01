Энергетик объяснил, от каких факторов будут зависеть цены на бензин Энергетик Юшков: цены на бензин в России будут зависеть от состояния НПЗ

Цены на бензин в России будут зависеть от состояния нефтеперерабатывающих заводов, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, даже небольшие сокращения производства могут привести к дефициту топлива.

Сложно сказать, что будет с ценами [на бензин в России]. Ключевым вопросом здесь по-прежнему остается обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов. Даже в обычный год, когда нет внеплановых ремонтов на НПЗ, у нас от произведенного за год топлива 90% шло на внутренний рынок и только 10% экспортировалось. Соответственно, если производство сокращается хотя бы на 10%, это создает условия для возникновения дефицита. С дизелем попроще, потому что в обычный год 50% от него хватало для собственных нужд, а вторая половина шла на экспорт, — сказал Юшков.

Он подчеркнул, что также необходимо регулировать работу биржевых площадок. По словам эксперта, из-за увеличения тарифов на бирже возникли сложности у независимых АЗС. Энергетик пояснил, что им приходится закупать топливо по завышенным ценам и повышать розничные, чтобы избежать убытков.

В каких-то регионах эти АЗС конкурируют с заправками вертикально интегрированных компаний, а там цена не растет, потому что у них НПЗ. Получается, что если независимые станции подняли цены, то автомобилисты могут просто переехать на заправки этих компаний. При этом Федеральная антимонопольная служба следит за ценообразованием в рознице и может выписывать предписания о необходимости снизить цены, если посчитает их рост необоснованным, — добавил Юшков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти работают над решением проблем с продажами бензина. Так он прокомментировал ограничения на реализацию топлива АИ-92 и АИ-95 в Крыму.