01 июня 2026 в 18:40

Названа роль Британии в задержании танкера Tagor

Британия подтвердила оказание помощи Франции при захвате танкера Tagor

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Великобритания принимала участие в операции Франции по захвату танкера Tagor в Атлантическом океане, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера. Лондон оказался поддержку ВМС Франции при «мониторинге и отслеживании» судна.

Согласно заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, военно‑морские силы республики при поддержке Великобритании и ряда других партнеров осуществили задержание танкера Tagor в Атлантическом океане. По информации, предоставленной посольством Российской Федерации в Париже, капитан задержанного судна является гражданином РФ.

В ответ на это пресс‑секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что задержание Францией российского танкера имеет признаки пиратства. Согласно сообщению пресс‑службы Кремля, Российская Федерация расценивает подобные действия как незаконные.

Ранее стало известно, что ливийские власти утратили контроль над российским газовозом «Арктик Метагаз», который буксировался в акватории Средиземного моря после атаки 3 марта. Это произошло из-за сложных погодных условий.

