01 июня 2026 в 19:33

Более 20 представителей российских медиахолдингов внесли на «Миротворец»

В базу данных украинского ресурса «Миротворец» попали более 20 представителей российских медиахолдингов. Персональные данные появились на странице в понедельник, 1 июня. В списке в том числе оказались генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов и заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Юлия Голубева.

Кроме того, в базу данных ресурса попали руководитель «Плюс студии» «Яндекса» Михаил Китаев, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина, гендиректор «Кино-театр.ру» Жан Просянов, заместитель гендиректора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин, продюсер и заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, кинопродюсер и креативный директор «МТС Медиа» Илья Бурец, продюсер Антон Калинкин, а также другие члены жюри и экспертного совета Института развития интернета (ИРИ).

Ранее в базу данных «Миротворца» внесли восемь детских врачей из Донецкой Народной Республики. Персональные данные появились на сайте 23 мая. Их обвинили в якобы покушении на территориальную целостность Украины.

