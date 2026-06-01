01 июня 2026 в 19:57

Буданов: Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы, заявил глава его офиса Кирилл Буданов, передает Telegram-канал «РБК-Украина». По его словам, данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.

Это на самом деле его стремление — как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я как руководитель офиса президента определенно буду делать все возможное для достижения цели, поставленной президентом Украины, — уточнил Буданов.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне сообщений о переходе России к системным ударам по центрам принятия решений обсуждают возможную смену главкома ВСУ Александра Сырского. По информации источника, его место может занять Буданов.

До этого Буданов заявил, что смягчать мобилизацию на Украине не планируют. По его словам, добровольцев недостаточно для обеспечения армии нужным числом людей. На это, как отметил Буданов, влияют экономические трудности и низкая мотивация граждан. Несмотря на критику и недовольство в обществе, мобилизационные меры продолжат применять.

