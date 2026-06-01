Добронравов, слухи о свадьбе, мнение об СВО: как живет актер Олег Гаас

Актер Олег Гаас активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Гааса

Олег Гаас родился 9 февраля 1994 года в Нижневартовске. Окончил РГИСИ.

Гаас снимался в картинах «Отель Элеон», «Нити судьбы», «Триггер», «Отдай мою мечту», «Беспринципные», «Регби», «И снова здравствуйте!», «Химичка», «Телохранители», «Быть», «Чужие деньги», «Кракен» и других. Всего в его фильмографии более 50 работ.

В 2016 году в Сети появилась информация о том, что Гаас женился на Анастасии Паниной. Сам артист слухи не подтверждал.

Спустя время в одном из интервью Гаас сообщил, что состоит в отношениях с коллегой Евгенией Розановой, с которой познакомился на съемках сериала «Нити судьбы». Однако в 2023 году Розанова призналась, что наслаждается свободой.

В конце прошлого года его коллега по проекту «Регби» Маргарита Аброськина в соцсетях сообщила, что в 2024 году впервые стала мамой. По слухам, она родила от Гааса, за которого вышла замуж в том же 2024 году, но эта информация не подтверждена.

Олег Гаас Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Гаас говорил о Борисове

Олег Гаас признавался, что его часто сравнивают с коллегой Юрой Борисовым. Однако Борисова часто утверждают на роли вместо него, уточнил он.

«Часто выбирали между мной и Юрой Борисовым, и в большинстве случаев брали Юру. Например, режиссеру нравлюсь я, а продюсеры выбирают Юру. Но я никогда не считал это несправедливым, не было никакой зависти, я понимал, что Юра действительно хороший артист и тут все правильно. Как-то мы с ним встретились на интервью у Верников, я как раз рассказывал эту историю, и Юра тоже там был. Помню, как-то шесть раз подряд утверждали Юру, а на седьмой утвердили меня, но меня из театра не отпустили. Разные ситуации были», — рассказывал актер.

Чем сейчас занимается Гаас

Олег Гаас продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Русалка», «Леха» и «Механика любви».

В 2026 году вышла драма «Семь верст до рассвета» с его участием. В проекте он поработал с народным артистом России Федором Добронравовым и заслуженной артисткой РФ Марией Шукшиной.

В скором времени также можно будет увидеть ленты «Дубровский. Русский Зорро», «Идеально несовместимы» и «Хай, систерс» с Гаасом.

Тему спецоперации актер не комментировал.

