Ученые раскрыли, почему богатые страны горят чаще бедных В 2025 году лесные пожары затронули в основном богатые регионы мира

В 2025 году разрушительные лесные пожары охватили в основном богатые регионы мира, несмотря на то что общая площадь сгоревших земель в глобальном масштабе сократилась до 335 млн гектаров, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование. Это второй самый низкий показатель с 2002 года.

2025 год показывает, что даже «спокойный» год пожаров в глобальном масштабе может иметь разрушительные последствия. Мы наблюдаем растущее несоответствие между общей площадью выгоревшей территории и реальными последствиями, — заявил Мэтью Джонс, климатолог из Университета Восточной Англии и ведущий автор исследования.

Основная причина — расширение фермерских хозяйств в Африке. По версии исследователей, они привели к фрагментации ландшафтов, что помешало распространению крупных пожаров в саваннах.

Тем временем в Южной Калифорнии и Южной Корее огонь по густонаселенным районам разносили сильные ветры и сухая растительность. Это приводило к массовым эвакуациям и значительным разрушениям инфраструктуры. В Средиземноморье засуха и экстремальная жара также привели к сильным пожарам — пламя распространилось от Португалии до Турции.

Ранее сообщалось, что лесопожарные службы России 30 мая ликвидировали 35 лесных пожаров. В ведомстве указали, что огонь охватил более 1,2 тыс. гектаров.