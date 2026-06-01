Четырехлетний ребенок стал жертвой пожара на Ямале

Четырехлетний мальчик погиб из-за пожара в частном жилом доме в Тарко-Сале, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО в МАКСе. Пострадал еще один ребенок, его доставили в районную больницу.

Пострадал ребенок 2022 года рождения (скончался в реанимации). Ребенок 2018 года рождения находится в Тарко-Салинской центральной районной больнице, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Там добавили, что из-за ЧП была частично повреждена кровля, а также первый и второй этажи. Прокуратура начала проверку, причины пожара устанавливаются.

Ранее два человека погибли при пожаре в частном доме и надворных постройках в деревне Верхняя Ирга Свердловской области. По данным МЧС, возгорание было ликвидировано, огонь охватил около 200 квадратных метров. Уточняется, что дом не был оборудован пожарным извещателем.

До этого тела двух детей нашли во время тушения сарая в Алтайском крае. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.