ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 07:57

Четырехлетний ребенок стал жертвой пожара на Ямале

Четырехлетний мальчик погиб из-за пожара в частном жилом доме в Тарко-Сале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четырехлетний мальчик погиб из-за пожара в частном жилом доме в Тарко-Сале, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО в МАКСе. Пострадал еще один ребенок, его доставили в районную больницу.

Пострадал ребенок 2022 года рождения (скончался в реанимации). Ребенок 2018 года рождения находится в Тарко-Салинской центральной районной больнице, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Там добавили, что из-за ЧП была частично повреждена кровля, а также первый и второй этажи. Прокуратура начала проверку, причины пожара устанавливаются.

Ранее два человека погибли при пожаре в частном доме и надворных постройках в деревне Верхняя Ирга Свердловской области. По данным МЧС, возгорание было ликвидировано, огонь охватил около 200 квадратных метров. Уточняется, что дом не был оборудован пожарным извещателем.

До этого тела двух детей нашли во время тушения сарая в Алтайском крае. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Регионы
Россия
Ямал
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.