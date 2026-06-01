01 июня 2026 в 07:41

В Госдуме предложили сделать 1 сентября нерабочим днем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
День знаний, который отмечается 1 сентября, следует сделать нерабочим днем, заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков. По его мнению, это позволит родителям не отпрашиваться с работы, чтобы сопровождать детей на школьные линейки.

Родители всегда отводят детей в школу, особенно детишек младшей школы, поэтому по факту он же является выходным — и каждый раз родителям надо отпрашиваться. Конечно, добавить еще один выходной было бы не лишним, — сказал Новичков.

Депутат считает, что новый нерабочий день можно ввести без увеличения общего количества выходных в году. Для этого достаточно сократить новогодние каникулы на один день. При этом 1 сентября, как отметил парламентарий, должно сохранить статус начала учебного года.

Новичков обратил внимание, что сейчас многие родители вынуждены менять рабочий график или договариваться с работодателями, чтобы присутствовать на торжественных мероприятиях в школах. Согласно действующему законодательству, в Трудовом кодексе России закреплено 14 праздничных дней. Если они выпадают на выходные, такие дни переносятся на будни.

Ранее с таким же предложением выступила заместитель председателя комиссии ОП по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова. По ее словам, рабочий день можно установить 1 мая, когда в стране отмечается День Весны и Труда.

