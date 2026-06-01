В Сербии хотят отменить безвизовый режим с Россией

В парламенте Сербии обсуждается возможность аннулирования безвизового режима с Россией, заявил «Известиям» глава комитета национального парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. По его словам, в стране в последнее время усиливается антироссийская риторика со стороны отдельных представителей власти.

Станоевич считает, что такая тенденция напрямую связана с растущим давлением со стороны Европейского союза. Он также отметил, что в руководящих кругах Сербии есть политики, которые давно придерживаются недружественной позиции по отношению к Москве.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Евросоюз на протяжении пяти лет не открывал ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении страны в Блок из-за позиции Белграда по России и Косово. По его словам, причиной стало нежелание официального Белграда поддерживать санкции против РФ, а также отказ признавать независимость самопровозглашенной республики Косово. Вучич отметил, что Сербия продолжает поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем и выстраивает взаимодействие с США, несмотря на существующие разногласия.