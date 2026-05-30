Отпуск на море в 2026 году: куда поехать в России и за границей, цены

Туристический бизнес в России набирает обороты, а зарубежные курорты становятся все популярнее и даже доступнее. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в интервью NEWS.ru рассказал, где лучше всего провести отпуск летом 2026 года, сколько это будет стоить и как сэкономить на авиа- и железнодорожных билетах.

Турция, Грузия, Абхазия: где отдых дешевле, а качество выше, чем в Сочи

— Абхазия была хитом прошлого сезона. В туристических компаниях за 50 тыс. рублей на двоих обещали организовать проживание в пятизвездочном отеле и питание по системе «все включено». Какое направление, на ваш взгляд, станет главным трендом нынешнего года и получит статус «самого модного»?

— В Абхазии по-прежнему можно очень недорого отдохнуть. Год назад впервые за 30 лет в стране открылся аэропорт. И это значит, что люди приезжали туда и на новогодние, и на майские праздники, и рейсов стало больше. В туристическом потоке республика «прибавила» на 15%.

Грузия — еще один хороший вариант по соотношению «цена — качество». Я сравнивал цены на отели, расположенные на первой береговой линии: сутки в пятизвездочной грузинской гостинице стоят 6 тыс. рублей, в сочинской — от 15 тыс.

Но сильнее всего количество туристов растет в Анапе Краснодарского края. По итогам майских праздников, в сравнении с прошлым годом, она стала популярнее на 40%. Думаю, по итогу лета наберет и 50%.

К сожалению, в этом году упадут в продажах путевки в Белоруссию — попасть туда можно по российскому паспорту, но только взрослым. А у нас, напомню, паспорта выдают с 14 лет. Если вашему ребенку меньше, в страну его [только с российским паспортом] не пустят (въезд лиц до 14 лет возможен по загранпаспорту. — NEWS.ru).

— Популярен ли в этом году отдых в Египте, Турции и Китае?

— Турция — безусловный лидер. Со значительным отрывом следом идет Египет. А замыкают пятерку Китай, Таиланд и Вьетнам, причем Китай опережает Таиланд с небольшим перевесом. Ранее третью строчку занимали [Объединенные] Арабские Эмираты, но из-за последних событий (подразумевается конфликт между США и Ираном. — NEWS.ru) они выбыли из топ-5.

Виды Стамбула Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отмечу, что бюджетные туры вы сможете найти по любому из этих направлений. Условно, за $100 (7,1 тыс. рублей. — NEWS.ru) в день можно отдохнуть и в Таиланде, и в Китае, и в Турции. По сравнению с прошлым годом цены на заграничный отдых не выросли ни по одному направлению.

— Какова средняя стоимость зарубежного тура в 2026 году по самому популярному направлению?

— Из Москвы вдвоем можно поехать в Турцию за 80 тыс. рублей и жить в отеле «четыре звезды» по программе «все включено»: трансфер, пятиразовое питание, чай, кофе, вино.

Как меняются цены на отдых в России

— Какие внутренние направления сейчас в абсолютном топе по спросу и куда в первую очередь советуют лететь ваши коллеги?

— В первую очередь это Москва и Московская область. На втором месте, если мы берем летний период, — Краснодарский край, на третьем — Санкт-Петербург. Все остальное — Калининградская область, Алтайский край, Республика Татарстан, — идет с огромным отрывом от первой «трешки».

Сильнее всего подорожал отдых в Республике Алтай, на озере Байкал в Иркутской области, в Калининграде. Выросли в цене четырех- и пятизвездочные отели. На все остальные категории отелей я значительного роста цен не наблюдаю. А вот отдых в Дагестане, напротив, стал дешевле.

Туристы катаются на моторной лодке на озере Байкал Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новссти

— Сколько сегодня стоит самый бюджетный недельный отдых на море на двоих в России? Дешевле лететь на самолете или ехать на поезде?

— Ехать поездом или лететь самолетом выгодно только в том случае, если вы путешествуете один или вдвоем. В Альянсе турагентств мы подсчитали: если у вас большая семья, покупать билеты на транспорт невыгодно. Вместо того чтобы приобретать пять авиабилетов, проще сесть в автомобиль и самостоятельно отправиться из Москвы в Крым, Сочи, Анапу, хоть в Татарстан или Санкт-Петербург.

В Краснодарском крае можно найти отель «три звезды» с системой «все включено» за 12 тыс. рублей в сутки на семью. Здесь вам и завтрак, и обед, и ужин, и кофе. Все в неограниченном количестве.

— Отдых на Дальнем Востоке — это уже мейнстрим или все еще удел энтузиастов?

— Увы, спрос на Дальний Восток никогда не будет высоким. Проблема в перевозке. Если с семьей вы можете сесть в машину и поехать в Анапу, то здесь так не получится. В некоторые регионы Дальнего Востока, например на Сахалин, Камчатку или в Магадан, на машине или поезде не попадешь.

Остается только самолет. И тут возникает проблема: авиабилеты стоят дорого. Есть так называемый плоский тариф (фиксированная стоимость авиабилета, которая не меняется в течение года. — NEWS.ru). Однако билеты по этому тарифу обычно раскупают очень быстро. Лучшими для путешествий я бы назвал те регионы Дальнего Востока, куда можно добраться и на машине, и на поезде, и на самолете: это Приморский и Хабаровский края.

За 90 дней в 8 утра: когда и как покупать самые дешевые билеты

— Стоит ли российским путешественникам ждать снижения цен на авиабилеты по стране?

— Весь 2026 — 2027 год нам нужно привыкать к подорожанию авиа- и ж/д билетов. Пока не существует ни одной причины, чтобы их стоимость упала: растет цена аэронавигации, топлива, зарплаты экипажу, сборы в аэропорту, стоимость лизинга самолета. Возможно, это произойдет через 3–5 лет, когда начнут выпускаться [отечественные] самолеты МС-21 или Superjet.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Если между авиакомпаниями у нас есть конкуренция и они могут снижать цены, то РЖД цены не снижает никогда. Маленький лайфхак: самые дешевые билеты появляются в продаже ровно за 90 дней до поездки в восемь утра. И билеты на самые дефицитные направления раскупаются буквально за 15 минут. Например, поезд Москва — Анапа идет всего 23 часа вместо суток с лишним.

— Как дешевле купить авиабилет?

— Если даты «высокие» (периоды повышенного спроса), нужно покупать заранее. Это новогодние и рождественские каникулы, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября — словом, те дни, когда людям дают несколько выходных подряд.

Но если вам нужно вылететь, к примеру, 5 февраля, то дешевый билет можно купить даже за два дня до поездки — практически по любому направлению.

Однако авиабилеты на Дальний Восток лучше приобретать заранее по «плоским тарифам». Например, уже сейчас стоит брать билеты на сентябрь.

Греция за €100 в сутки: почему Европа снова в тренде у россиян

— Европа для российского туриста сегодня — это закрытая глава или все еще живое направление? Что по ценам?

— Около миллиона россиян в этом году поедут в Европу. Это больше, чем в прошлом году. Визу дают легко, случаев отказов нет. У нас из Сочи ходит большой корабль в Италию и Грецию.

Популярнее всего среди туристов Франция, Италия, Испания, Греция, а далее с огромным отрывом идут Венгрия и Сербия. Дешевле всего ехать через Армению или Грузию, через Турцию — дороже.

Во всех странах разный чек. В Греции можно снять номер за €100 (8,2 тыс. рублей. — NEWS.ru) с двухразовым питанием, в Италии — за €150 (12,3 тыс. рублей. — NEWS.ru).

— Как вы оцениваете перспективы европейского отдыха для россиян в ближайшие год-два: стоит ли ждать возвращения былой популярности?

Туристы на отдыхе в Греции

— Он будет становиться все популярнее.

— Туристическая страховка на зарубежных курортах — это обязательная формальность или разумная необходимость, которой по-прежнему многие пренебрегают?

— С помощью нее вы защищаетесь от непредвиденных ситуаций. Например, когда началась война между Израилем и Ираном, сотни тысяч россиян застряли в разных странах мира. Те, кто покупал билеты самостоятельно и не оформил страховку, были вынуждены оплачивать свое размещение в отелях, питание и авиабилеты из своего кармана. Некоторые из них жили прямо в аэропорту. А те, кто оформил страховку, жили в гостиницах с трехразовым питанием, и потом их постепенно всех вывезли.

Сейчас, когда может случиться много непредсказуемого, лучше покупать билеты в турагентстве, которое вас защитит. В некоторые страны по путевке ехать даже дешевле: это Турция, Таиланд, Египет, Индонезия, Бали.

