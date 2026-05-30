ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 08:50

Стало известно о новой схеме обмана школьников перед ЕГЭ

РИА Новости: мошенники предлагают выпускникам школ платную пересдачу экзаменов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов, сообщил РИА Новости руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев. По его словам, после объявления результатов аферисты обещают «исправление» баллов через «своего» человека.

В 2026 году появилась новая схема — платная пересдача или исправление результатов, — сказал Голендяев.

Ранее в пресс-центре МВД России заявили, что мошенники активно используют учебную тематику для психологической обработки несовершеннолетних, начиная общение с имитации звонков о проблемах с регистрацией на ЕГЭ. Их главная задача — не мгновенная кража денег, а создание у ребенка стрессовой ситуации. Родителям порекомендовали заранее предупредить детей, что никакие вопросы по ЕГЭ не решаются по телефону.

До этого в Рособрнадзоре сообщили, что мошенники начали предлагать школьникам купить якобы ответы на ЕГЭ-2026. В ведомстве напомнили, что утечка экзаменационных материалов невозможна.

Общество
Россия
мошенники
экзамены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.