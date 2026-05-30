Стало известно о новой схеме обмана школьников перед ЕГЭ

Мошенники стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов, сообщил РИА Новости руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев. По его словам, после объявления результатов аферисты обещают «исправление» баллов через «своего» человека.

В 2026 году появилась новая схема — платная пересдача или исправление результатов, — сказал Голендяев.

Ранее в пресс-центре МВД России заявили, что мошенники активно используют учебную тематику для психологической обработки несовершеннолетних, начиная общение с имитации звонков о проблемах с регистрацией на ЕГЭ. Их главная задача — не мгновенная кража денег, а создание у ребенка стрессовой ситуации. Родителям порекомендовали заранее предупредить детей, что никакие вопросы по ЕГЭ не решаются по телефону.

До этого в Рособрнадзоре сообщили, что мошенники начали предлагать школьникам купить якобы ответы на ЕГЭ-2026. В ведомстве напомнили, что утечка экзаменационных материалов невозможна.