Инфекционист назвала причину нынешней вспышки лихорадки Эбола

Вспышка лихорадки Эбола в провинции Итури ДРК вызвана вирусом Бундибуджио, который долгое время считался «забытым», заявила ТАСС врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, заболевание чаще вызывает штамм «заир», против него созданы лекарства и вакцины.

Вирус Бундибуджио встречается гораздо реже, из-за этого он долгое время оставался «забытым» вирусом, не получая достаточного финансирования и внимания со стороны мирового научного сообщества, — сказала Ермолаева.

Эксперт добавила, что, хотя вакцина против штамма «заир» показала около 75% эффективности в экспериментах на животных против Бундибуджио, этих данных недостаточно для клинического применения. В настоящее время ученые изучают эффективность нескольких возможных вакцин и противовирусных препаратов.

Ранее доктор Ричард Коджан заявил, что эпидемия лихорадки Эбола в Конго перестала поддаваться контролю. При этом директор главной больницы в Монгбвалу Ричард Локуд рассказал, что из его медицинского учреждения недавно сбежали семь пациентов с подозрением на данный вирус.