В МВД раскрыли главную трехэтапную схему мошенников МВД России: мошенники действуют в три этапа с подготовкой, стрессом и хищением

Мошенники в своих преступных схемах всегда действуют в три этапа: сначала психологически обрабатывают жертву, затем создают стрессовую ситуацию и в итоге добиваются, чтобы та добровольно отдала им деньги, сообщили в пресс-центре МВД России. По данным ведомства, для вывода денег они затем используют курьеров, карты дропперов или вредоносное ПО, передает ТАСС.

На первоначальном этапе вне зависимости от способа его реализации может не происходить непосредственной кражи персональных или учетных данных, поскольку истинной целью является психологическое воздействие, — рассказали в пресс-центре.

Далее, по информации министерства, наступает стадия создания стресса, когда тон общения резко меняется. Реальность угрозы подкрепляется СМС-сообщениями от микрофинансовых организаций с кодами подтверждения, которые приходят на телефон жертвы. Человеку внушают, что его учетные записи и деньги уже находятся под контролем злоумышленников.

После того как жертва доведена до нужного психологического состояния, мошенники переходят к финальной стадии. Они начинают предлагать выход из ситуации, который требует добровольного перевода денег под предлогом их декларирования или защиты. С жертвой связывается некто, якобы уполномоченный разобраться в происходящем и предотвратить негативные последствия.

Ранее стало известно, что мошенники с помощью искусственного интеллекта стали активно подделывать голоса публичных сотрудников СКР и МВД РФ. По словам правоохранителей, зафиксированы случаи дипфейк-звонков с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени.