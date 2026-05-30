Мошенники начали обманывать россиян под видом работодателей

Мошенники в России освоили новую опасную схему обмана, полностью имитирующую процесс официального трудоустройства соискателей, сообщил ТАСС сенатор Артем Шейкин. Злоумышленники копируют поведение реальных кадровиков: находят жертву, предлагают выполнить тестовое задание и проводят многоэтапные профессиональные собеседования. Под предлогом оформления в штат псевдобухгалтеры выманивают у людей данные паспорта, ИНН и банковские реквизиты. В зону риска чаще всего попадают дизайнеры, маркетологи, ИТ-специалисты и те, кто ищет удаленную работу.

Мошенники уже не ограничиваются объявлениями о «быстром заработке» или просьбой заранее оплатить обучение. Гораздо опаснее выглядят схемы, где подделывается весь процесс трудоустройства: вакансия, HR-специалист, тестовое задание, общение с руководителем, документы, бухгалтерия и даже рабочий график общения, — предупредил парламентарий.

Для защиты от подобных афер сенатор порекомендовал четко разграничивать этапы найма и передачу важных данных. Настоящий работодатель запрашивает документы только через проверенные каналы и строго после утверждения кандидата. При этом коды из СМС, пароли от почты или доступы к «Госуслугам» не нужны компании ни при каких обстоятельствах. Если менеджер требует установить неизвестное приложение или перейти по сторонней ссылке, общение стоит немедленно прекратить.

Ранее стало известно, что мошенники с помощью искусственного интеллекта стали активно подделывать голоса публичных сотрудников СКР и МВД РФ. Зафиксированы случаи дипфейк-звонков с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени.