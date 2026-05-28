В Госдуме ответили, будут ли россияне работать с 12 лет Депутат Нилов: снижение возраста трудоустройства до 12 лет требует обсуждения

Снижение возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует предварительного серьезного всестороннего обсуждения со специалистами, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская предложила закрепить такую возможность законодательно, так как многие дети хотят заработать на каникулах.

Считаю, что вопрос этот требует предварительного, тщательного, серьезного и всестороннего обсуждения на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства. Здесь нельзя допустить ни в коем случае причинения вреда здоровью, ни в коем случае нельзя допустить злоупотреблений, нельзя допустить неправильного толкования, — подчеркнул Нилов.

Депутат также добавил, что к дискуссии нужно привлечь представителей органов образования, социальной защиты, опеки, экспертов из сферы здравоохранения. Комплексный подход позволит детально проанализировать все возможные риски для детей. Кроме того, законодателям предстоит выяснить, действительно ли подрастающему поколению не хватает существующих на сегодняшний день правовых механизмов для легального заработка, заключил Нилов.

