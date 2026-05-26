В Госдуме озвучили главное условие для увеличения дней отпуска

Увеличение количества дней отпуска не должно приводить к снижению заработных плат или перекладыванию финансовой нагрузки исключительно на работодателей, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал инициативу парламентария Николая Новичкова, который предложил компенсировать выходные, «теряющиеся» во время отпускного периода. По словам Нилова, прежде чем принимать такие серьезные изменения, необходимо создать приемлемый механизм компенсации выпадающих рабочих часов.

Я за то, чтобы граждане больше отдыхали и меньше работали. У нас 28 отпускных дней. Это минимальный оплачиваемый отпуск. Те граждане, которые работают на вредных производствах, Севере или госслужбе, могут отдыхать дольше. Что касается увеличения количества дней отпуска, надо понимать, за это кому-то придется платить. Часы отсутствия работника надо компенсировать. Либо это следует делать деньгами, либо технологиями. Если мы найдем механизм, чтобы все это обеспечить технологично, чтобы не страдал работодатель, не было нагрузки на бюджет и фонд заработной платы, тогда такая реализация была бы идеальной. Если все это переложить на плечи работодателей, то могут быть серьезные последствия, в том числе для экономики, — сказал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что увеличение количества отпускных дней для работающих россиян может негативно отразиться на экономике страны и спровоцировать рост цен на товары и услуги. По ее словам, дополнительные расходы работодателей на оплату длительного отдыха сотрудников неизбежно лягут в себестоимость продукции.