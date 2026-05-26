Раскрыто, как новые правила по семейной ипотеке изменят спрос на жилье

Эксперт Юлия Архангельская: барьер по семейной ипотеке повысит спрос на вторичку

Ужесточение правил семейной ипотеки, предложенное Министерством финансов РФ, может привести к росту спроса на вторичное жилье, заявила NEWS.ru руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская. По ее словам, также может увеличиться доля сделок, проводимых по схеме трейд-ин.

Семейная ипотека остается одним из ключевых драйверов спроса, поэтому любое ужесточение ее условий почти неизбежно приведет к краткосрочному охлаждению рынка. В некоторых проектах именно она формирует от трети до половины всех сделок, а объем ипотечного кредитования после пересмотра условий может сократиться на 30–40% относительно пиков конца 2025 года. На первичном рынке это снизит темпы продаж и частично перераспределит спрос в пользу вторичного жилья и сделок с использованием трейд-ин, — поделилась Архангельская.

Она отметила, что формально условия семейной ипотеки могут не измениться, но на деле ужесточения коснутся даже тех заемщиков, которые соответствуют новым критериям. По словам эксперта, после предыдущих изменений льготных программ банки стали более строгими при одобрении кредитов.

Банки будут учитывать не только доход и кредитную историю основного заемщика, но и совокупные обязательства семьи, а наиболее осторожный подход начнут применять к клиентам с нестабильным заработком. Дополнительное давление на рынок меняет и поведение самих покупателей. Часть клиентов уже старается ускорить выход на сделку до внедрения новых правил. Около 20% потенциальных заемщиков стремятся воспользоваться действующими условиями кредитования заранее, что подогревает продажи. Другая часть аудитории, напротив, занимает выжидательную позицию, опасаясь роста финансовой нагрузки, — добавила Архангельская.

Она подчеркнула, что клиенты все чаще интересуются альтернативными способами покупки жилья, такими как рассрочки от застройщиков и традиционная ипотека. По словам эксперта, в то же время усиливается контроль за соблюдением новых правил. В частности, указала девелопер, проверка будет основываться на документальных доказательствах того, что ребенок и родитель фактически проживают по одному адресу.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ рассматривает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей. Также обсуждается введение механизма снижения процентной ставки при рождении последующих детей, поскольку это может стать дополнительным стимулом для увеличения рождаемости.

Общество
ипотеки
кредиты
недвижимость
Максим Кирсанов
Софья Якимова
