26 мая 2026 в 12:27

«Деньги идут в яму»: Захарова раскрыла судьбу выделяемых Киеву средств

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Финансовые средства, которые международные институты выделяют на поддержку Киева, никогда не будут возвращены и не окупятся, заявила представитель МИД России Мария Захарова на Международном форуме по безопасности. Дипломат напомнила, что только по линии Международного валютного фонда Украине с 2022 года в совокупности было выделено и обещано финансирование в размере $23,7 млрд (1,6 трлн рублей), передает ТАСС.

По ее словам, МВФ и Всемирный банк, вопреки собственным нормативам, продолжают накачивать деньгами Киев. Как отметила Захарова, все понимают, что Украина неплатежеспособна.

Ведь даже с точки зрения экономических показателей, которые всегда ставились во главу угла этих финансовых институтов, эти деньги идут в яму, в пустоту, они никогда не вернутся. Я уж не говорю о том, что они никогда не будут окупаться, — сказала спикер МИД РФ.

Ранее Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания и Франция выступили против идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины. Также инициативу осудили Испания, Италия и Канада.

