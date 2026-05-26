Захарова обвинила «банду ряженых» в геноциде после пополнения «Миротворца» МИД РФ заявил о геноциде после внесения сотрудников колледжа ЛНР в «Миротворец»

Киевские власти занимаются геноцидом украинского народа, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова «Известиям». Так она прокомментировала внесение сотрудников колледжа в Старобельске, атакованного ВСУ, в базу украинского сайта «Миротворец».

Геноцидом украинского народа занимаются [Владимир] Зеленский и вся банда неэтнических, ряженных под украинцев громадян (укр. «граждане». — NEWS.ru), — заявила дипломат.

Как сообщается, в базу «Миротворца» были включены десять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. На сайте их обвинили в посягательстве на суверенитет Украины и ведении пропаганды среди несовершеннолетних.

В ночь на 22 мая ВСУ с использованием беспилотников нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. По последним данным, погиб 21 человек, еще 65 детей получили ранения. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что в момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее «Миротворец» внес в свою базу данные восьми детских врачей из Донецкой Народной Республики. Их персональная информация появилась на ресурсе 23 мая. Медиков обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины.