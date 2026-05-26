Шойгу высказался об угрозах для ОДКБ со стороны НАТО

Организация Договора о коллективной безопасности адекватно оценивает риски для безопасности от наращивания военного и разведывательного потенциала НАТО в западном регионе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что ОДКБ принимает меры для снижения этих рисков, связанных с увеличением учений и инфраструктуры Альянса, передает РИА Новости.

Мы адекватно оцениваем риски планомерного наращивания количества учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации, — сказал он

Ранее Шойгу заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда и решения по выдаче российских граждан третьим странам носят недружественный характер по отношению к России. Он подчеркнул, что в Москве рассматривают эти шаги как негативные изменения в двусторонних отношениях.

Также Шойгу сообщил, что Россия готова к урегулированию по Украине на переговорном треке. По его словам, Москва по-прежнему поддерживает привлечение третьих стран.

