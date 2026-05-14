14 мая 2026 в 12:16

«С привлечением третьих стран»: Шойгу о переговорах по Украине

«С привлечением третьих стран»: Шойгу о переговорах по Украине

Россия готова к урегулированию по Украине на переговорном треке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, Москва подтверждает готовность к привлечению третьих стран к диалогу.

Мы готовы к урегулированию в переговорном треке, политическом, дипломатическом с участием и привлечением третьих стран, как это было, — сказал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что переговоры между Россией и Украиной будут стоять на месте, пока не решится вопрос вывода ВСУ из Донбасса. Он подчеркнул, что стороны могут провести десятки раундов, но Москва по-прежнему будет стоять на своем.

До этого Ушаков заявлял, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер посетят Москву в ближайшее время. По его словам, Белый дом демонстрирует явную заинтересованность в решении ключевых международных вопросов, не оставляя тему урегулирования украинского кризиса. При этом Вашингтон действительно сконцентрирован на теме переговоров с Ираном.

