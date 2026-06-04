Путин допустил полноформатное применение «Орешника»

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств не исключил возможности «полноформатного» применения «Орешника» в будущем. Речь, по его словам, идет и о возможном использовании вооружения в районах городской застройки.

Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки, — отметил президент РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что у Украины нет таких ударных систем, как у России, — гиперзвуковых и крылатых ракет, а также «еще кое-чего». По его словам, российская производственная, научная и кадровая база для обеспечения армии крепнет с каждым месяцем.

Также президент РФ обратил внимание, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Он напомнил, что тезис о противоречии высказал госсекретарь США Марко Рубио, чьи слова прозвучали на фоне напряженной внутренней дискуссии в самих Соединенных Штатах.