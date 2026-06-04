ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 20:59

Путин допустил полноформатное применение «Орешника»

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств не исключил возможности «полноформатного» применения «Орешника» в будущем. Речь, по его словам, идет и о возможном использовании вооружения в районах городской застройки.

Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки, — отметил президент РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что у Украины нет таких ударных систем, как у России, — гиперзвуковых и крылатых ракет, а также «еще кое-чего». По его словам, российская производственная, научная и кадровая база для обеспечения армии крепнет с каждым месяцем.

Также президент РФ обратил внимание, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Он напомнил, что тезис о противоречии высказал госсекретарь США Марко Рубио, чьи слова прозвучали на фоне напряженной внутренней дискуссии в самих Соединенных Штатах.

Власть
Владимир Путин
ракета «Орешник»
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы перспективы ВС России после освобождения Комсомольского
США ввели санкции против семьи Фиделя Кастро
В США одобрили новый антироссийский проект
Морпехи ВСУ сдаются в попытке заткнуть дыры под Харьковом
Хинштейн раскрыл важность освобождения Курской области от ВСУ
Названы ошибки при оформлении кредита, чреватые статьей УК РФ
Школьникам и родителям дали советы в период сдачи ЕГЭ
«В Казани будет сложнее»: ЦСКА забирает второй матч финала Единой лиги ВТБ
Раскрыто, сколько выручил Крым от продажи активов украинских олигархов
FPV-дрон ликвидировал украинского командира в ДНР
Жители Изюма и Славянска пожаловались на вымогательство со стороны «Азова»
Русофобия, измены мужа, ссоры с Пугачевой и Талызиной: где сейчас Брыльска
Могли остаться только кости и черепа: почему закрыли зону поиска Усольцевых
«Никаких Tomahawk»: в РФПИ прокомментировали решение США против ФРГ
Лавров раскрыл, что Грузия потеряет в составе Евросоюза
В двух регионах РФ зафиксирована средняя зарплата выше 200 тыс. рублей
Лавров обратился к руководству Армении с призывом отвечать за свои слова
Раскрыты детали возможного визита Путина на саммит G20 в США
Некоторые российские сайты могут пополнить «белые списки»
Зачем Европа упорно ищет контактов с РФ: хочет обмануть и напасть?
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.