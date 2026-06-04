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04 июня 2026 в 20:31

Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Так глава государства ответил на вопрос, какой из этих двух целей Москва хочет добиться, передает пресс-служба Кремля.

Одно другого не исключает. [Планы] контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречат друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии?сказал российский лидер.

Путин напомнил, что тезис о противоречии высказал госсекретарь США Марко Рубио, чьи слова прозвучали на фоне напряженной внутренней дискуссии в самих Соединенных Штатах. Президент подчеркнул, что Россию больше интересует реальная обстановка в зоне СВО, а она, по его словам, такова: российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, а главная проблема ВСУ — катастрофическая нехватка личного состава, что ведет к утрате территорий и населенных пунктов.

Ранее Путин заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта. По его словам, Москва «не играет ни в какие игрушки».

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