Путин назвал одного из самых талантливых командиров

Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук является одним из самых талантливых командиров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ. Глава государства выразил мнение, что он проявит лучшие организаторские качества в руководстве всех служб тыла ведомства, сообщает пресс-служба Кремля.

Хочу и к Вам обратиться, Валерий Николаевич. Мы с Вами знакомы, уже знакомы хорошо, и, безусловно, Вы один из наиболее талантливых командиров сегодня. Я неслучайно сказал, что руководство службами тыла — это тоже боевая работа. Уверен, что здесь Вы проявите свои лучшие организаторские качества, — заявил президент.

Путин отметил, что Солодчук лучше всех знает, что нужно войскам, бойцам и командирам. Он обратил внимание, что работа в тылу также является боевой работой.

Ранее глава государства назначил главой группировок войск «Центр» в зоне СВО Андрея Иванаева. Новым руководителем группировкий войск «Восток» стал Петр Болгарев. Путин отметил, что оба направления являются важными для выполнения целей операции.