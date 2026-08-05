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05 августа 2026 в 12:48

Путин назвал одного из самых талантливых командиров

Путин: Солодчук является одним из самых талантливых командиров

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук является одним из самых талантливых командиров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ. Глава государства выразил мнение, что он проявит лучшие организаторские качества в руководстве всех служб тыла ведомства, сообщает пресс-служба Кремля.

Хочу и к Вам обратиться, Валерий Николаевич. Мы с Вами знакомы, уже знакомы хорошо, и, безусловно, Вы один из наиболее талантливых командиров сегодня. Я неслучайно сказал, что руководство службами тыла — это тоже боевая работа. Уверен, что здесь Вы проявите свои лучшие организаторские качества, — заявил президент.

Путин отметил, что Солодчук лучше всех знает, что нужно войскам, бойцам и командирам. Он обратил внимание, что работа в тылу также является боевой работой.

Ранее глава государства назначил главой группировок войск «Центр» в зоне СВО Андрея Иванаева. Новым руководителем группировкий войск «Восток» стал Петр Болгарев. Путин отметил, что оба направления являются важными для выполнения целей операции.

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