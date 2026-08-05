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05 августа 2026 в 12:48

Путин сменил командующих группировками «Центр» и «Восток» в зоне СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны назначил генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр», а генерал-лейтенанта Петра Болгарева — исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой «Восток», передает пресс-служба Кремля. Болгарев, по словам главы государства, назначен по предложению самого Иванаева.

Группировка «Центр» — одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. <…> Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок, — сказал президент.

Путин также назвал командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Валерия Солодчука одним из самых талантливых командиров. По словам российского лидера, он проявит лучшие организаторские качества в руководстве всех служб тыла ведомства.

Помимо этого, Путин назначил командующим войсками беспилотных систем в Вооруженных силах России Дениса Лямина. Как отметил глава государства, Лямин с октября 2023 года занимает должность начальника штаба Центрального военного округа.

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