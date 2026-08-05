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05 августа 2026 в 13:33

Психосоматолог ответила, можно ли быть постоянно счастливым

Психосоматолог Тур: человек не может быть счастливым всегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Быть постоянно счастливым невозможно, рассказала «Радио 1» врач, психосоматолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур. Она отметила, что попытки всегда выглядеть счастливым делают человека похожим на робота.

Радость и счастье — это состояния кратковременные, а их повторения делают нашу жизнь лучше. Постоянно ходить и улыбаться — это, как минимум, странно. У нас же и негативные эмоции есть тоже, их нельзя прятать в карманы, — заявила Тур.

Психосоматолог подчеркнула, что негативные эмоции тоже важны и их нельзя игнорировать. По ее словам, люди часто стараются соответствовать своим иллюзиям, забывая о реальных эмоциях.

Ранее психолог и тренер Елена Каюрова рассказала, что живущие по чужим ориентирам люди часто чувствуют себя несчастными, даже имея внешние атрибуты успеха. Она отметила, что внутренняя пустота возникает из-за того, что человек перестает слышать свои истинные желания, подменяя их навязанными обществом шаблонами.

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