К чему снится дерево: от срубленного до цветущего сада

К чему снится дерево: от срубленного до цветущего сада

Дерево во сне — один из самых многозначных и древних символов, который почти всегда отражает жизнь, здоровье, развитие и связь с родом спящего. Чтобы точно понять, к чему снится дерево, важно вспомнить все детали: его внешний вид, действия и эмоции сновидца.

Общее толкование и частые сюжеты

Знаменитый психолог Густав Миллер считал, что зеленое, цветущее дерево сулит исполнение планов и успех, а сухое или голое — предвещает печаль и утраты.

Если вы карабкаетесь по стволу вверх, это знак быстрого карьерного роста и славы.

По соннику Ванги, дерево олицетворяет духовную энергию человека: крепкое и здоровое растение говорит о гармонии, а больное, чахлое предупреждает, что вы слишком погружены в материальные заботы.

Сажать дерево во сне — к процветанию и новому начинанию, а рубить его — к потерям или напрасной трате сил.

Особняком стоит толкование Зигмунда Фрейда, который видел в дереве символ мужского начала. Согласно его соннику, засохшее или сломанное дерево предвещает неудачи в любви, а поливать его во сне — к стремлению завести детей.

Отдельного внимания заслуживает сюжет с падающим деревом. Оно может означать завершение важного жизненного этапа, неожиданные перемены или даже ссору в семье. А вот сбор плодов с веток — однозначно благоприятный знак, сулящий прибыль, успех в делах и возможность пожать плоды своих трудов. Но особое значение трактовка имеет в зависимости от пола сновидца.

Сонник: дерево Фото: Shutterstock/FOTODOM

К чему снится дерево мужчине и женщине

Для мужчины дерево часто является символом его внутреннего состояния, жизненной энергии и амбиций. Огромное и раскидистое дерево говорит о силе духа и полной готовности покорять вершины.

Для женщины дерево, особенно плодовое или цветущее, является символом семейного очага, благополучия и женственности.

Цветущий сад во сне предвещает радость, счастье в любви и гармонию в семье.

Если женщина во сне сидит под деревом и любуется его кроной, это говорит о счастье в браке; если же она сидит к нему спиной — это знак разочарования в партнере.

По Фрейду, женщина, поливающая дерево, подсознательно стремится к семейному счастью и мечтает о детях.

Увидеть во сне молодое деревце — к новым романтическим отношениям или пополнению в семье.

Ранее мы выяснили, к чему снится сад.